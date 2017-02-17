Сбербанк с 20 февраля снизит ставку по ипотеке

Сбербанк с 20 февраля снизит ставку по ипотеке на 1 процентный пункт до 10,9%, сообщил предправления Сбербанка Герман Греф на конференции «Инновации рынка недвижимости».

Ставка в случае приобретения недвижимости у застройщиков составит 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке - 10,75-12,25%.

Кроме того, существенно упрощена линейка ставок по жилищным кредитам, в частности ставка теперь будет зависеть только от вида кредита и категории клиента при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования, отмечается в пресс-релизе Сбербанка.

Также Сбербанк впервые вводит дополнительный дисконт в размере 0,5 п. п. для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика, говорится в сообщении.

Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Минимальный первоначальный взнос при покупке строящегося жилья у застройщиков составляет 15%.

Последний раз Сбербанк снижал ставки по продуктам ипотечного кредитования в октябре прошлого года. Тогда снижение по продуктам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» составило 0,5 п. п., новый диапазон ставок составлял 12-13,5% годовых в рублях.