Получателям дальневосточных гектаров не дадут на руки кредиты под 8,5%

Правительственная подкомиссия по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона одобрила выдачу льготных потребительских кредитов получателям «дальневосточных гектаров». Проект Фонда развития Дальнего Востока, ВЭБ и «Почты России» предполагает выдачу займов по ставке от 8,5% годовых со следующего месяца, сказал вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Фонд развития Дальнего Востока выделяет 6 млрд руб. Эти деньги пойдут на фондирование "Почта банка" и Внешэкономбанка. Уже "Почта банк" и Внешэкономбанк будут организовывать эту работу как с частными, так и с коллективным заемщиками. Ставки там начинаются от 8,5%, - сказал Трутнев. - В течение месяца мы постараемся этот продукт уже выпустить».

Трутнев отметил, что кредиты получателям «дальневосточных гектаров» не будут выдаваться на руки, средства будут выделяться только на развитие полученного гектара.

«Там есть такие, скажем, сервисы дополнительные. Например, связанные с предложением, что именно купить. Будет организована электронная торговая площадка, потому что мы деньги на руки отдавать людям не планируем. Мы считаем, что деньги должны пойти целевым образом именно на освоение гектара, иначе не дай бог уйдут куда-нибудь не туда», - сказал Трутнев.