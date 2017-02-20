ЦБ вновь отключил банк «Пересвет» от своей платежной системы

Банк «Пересвет» вновь отключен от системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) Центробанка, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

С 21 октября в банк была введена временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Тогда банк был отключен от БЭСП, но позднее вновь подключен. Это решение пресс-служба ЦБ связала с «неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения».

В настоящее время решение о санации банка или отзыве у него лицензии не принято. Ранее сообщалось, что финансовое оздоровление «Пересвета» оказалось под вопросом, так как не все кредиторы организации проголосовали за механизм bail-in. По данным РБК, bail-in (в рамках которой требования к «Пересвету» будут конвертироваться на 15 лет по ставке 0,51% годовых) поддержали крупные кредиторы, общий объем требований которых составляет около 71 млрд руб., но для закрытия дыры в балансе банка необходима конвертация на 125 млрд руб.

Отрицательный капитал банка к 1 января 2016 г. составлял 45,8 млрд руб. Сообщалось, что счета в «Пересвете» были у «Интер РАО», «Русгидро», а также у Московской патриархии.