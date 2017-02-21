ЦБ аннулировал лицензию банка «ГПБ-ипотека»

Банк России с 21 февраля аннулировал лицензию у московского АО «Банк "ГПБ-ипотека" по ходатайству самой кредитной организации. Пресс-служба ЦБ связывает это действие с решением уполномоченного органа банка о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

Судя по имеющимся у ЦБ отчетным данным, «ГПБ-ипотека» располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, отмечает регулятор.

В организации будет назначена ликвидационная комиссия.

По данным отчетности, по величине активов на 1 февраля 2017 г. «ГПБ-ипотека» занимала 292-е место в банковской системе России. На сайте банка указано, что он относится к группе Газпромбанка, а его «миссия» – помогать гражданам улучшать жилищные условия «путем развития и совершенствования российского рынка ипотечного кредитования».