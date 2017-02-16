Лицензии лишился петербургский «Северо-Западный 1 Альянс Банк»

Банк России с 16 февраля отозвал лицензию у петербургского АО «Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк»». По данным отчетности, на 1 февраля по величине активов он занимал 547-е место в банковской системе страны. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

Решение об отзыве лицензии пресс-служба регулятора объясняет тем, что «Северо-Западный 1 Альянс Банк» не выполнил в установленный законом срок требование ЦБ привести уставный капитал и размер собственных средств в соответствие. «АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» АО размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски, - говорится в сообщении на сайте ЦБ. - В результате исполнения требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала».

В банке введена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.

«Северо-Западный 1 Альянс банк» является «дочкой» «Форус банка», у которого ЦБ отозвал лицензию с 19 декабря.

14 февраля «Прайм» со ссылкой на источники сообщил, что «Северо-Западный 1 Альянс банк» отключен от системы ЦБ «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП).

15 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в Совете Федерации, что, по ее оценкам, очищение банковского сектора займет еще несколько лет.