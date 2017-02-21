Генпрокуратура подозревает председателя нацбанка Украины Гонтареву в коррупции

Генпрокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследуют причастность председателя нацбанка Валерии Гонтаревой к коррупции. С таким заявлением выступил замначальника департамента Генпрокуратуры Владислав Куценко.

«Как прокурор, до вынесения обвинительного решения суда я не имею права называть госпожу Гонтареву преступницей и говорить, что она в чем-то виновна. Это может установить только суд. Но если следствие будет работать по закону и никто не будет в него вмешиваться, я считаю, есть все основания посадить Гонтареву на скамью подсудимых и добиться обвинительного приговора», - заявил он в интервью украинскому изданию «Комментарии».

Куценко также заявил, что Генпрокуратура имеет безусловные доказательства прямой связи Гонтаревой с хищениями активов проблемных банков. «Я непосредственно передал документы, которые указывают на очень высокую вероятность того, что руководитель нацбанка Гонтарева давала незаконные указания кураторам НБУ, которые назначались в банки. Также документы указывают на ее попытки повлиять на работу Фонда гарантирования вкладов», - пояснил прокурор.

В свою очередь пресс-секретарь бюро Светлана Олифира пояснила, что уголовное дело расследуется по факту занижения стоимости активов 68 ликвидируемых банков со стороны нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц. «НАБУ пока расследует дело по факту, а не против конкретных лиц», - добавила она, уточнив, что расследование проводится по представлению Генпрокуратуры.