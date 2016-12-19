Правительство Украины национализирует крупнейший банк страны

Правительство Украины решило национализировать 100% Приватбанка – крупнейшего банка страны. В Нацбанке Украины, представители уходящего топ-менеджмента банка и бывший основной акционер Игорь Коломойский заверили клиентов, что их деньги не пропадут. Коломойский добавил, что считает случившееся «классическим рейдерством». «Пострадали только собственники. И инвестиционный климат в стране. Впрочем, его больше нет», – написал он в Facebook.

Заявления Минфина

Национализация Приватбанка может укрепить сотрудничество Украины с Международным валютным фондом и приблизить получение следующего транша экономической помощи, считает министр финансов Александр Данилюк. Как передает «Интерфакс», он заявил это на пресс-конференции утром 19 декабря. «Это решение важное в рамках нашего сотрудничества с МВФ и после следующего шага – это принятие бюджета – мы выполнили два важных этапа сотрудничества с МВФ. И это также приблизит нас к плотному сотрудничеству с МВФ и для получения следующего транша», – сказал он.

По словам Данилюка, правительство Украины на первом этапе выделит на докапитализацию Приватбанка 43 млрд гривен для его дальнейшего нормального функционирования. Это передает ТАСС. Ранее источник «Лигабизнесинформ», участвовавший в правительственном заседании 18 декабря, на котором решалась судьба банка, говорил, что допэмиссия составит 116 млрд грн. «Все акции прежний собственник уступил за 1 грн», – добавил он.

Приватбанк продолжит работать благодаря передаче банка в госсобственность, цитирует Данилюка «Лигабизнесинформ». «Это позволяет вкладчикам иметь непрерывный доступ к своим деньгам. По процедурным причинам временно, на один день, будет прекращено обслуживание клиентов юридических лиц. Но уже предпринимаются шаги, чтобы это имело минимальное влияние на их бизнес», – добавил министр. Приватбанк ранее сообщил, что 19 декабря на один день приостанавливает только корпоративные платежи. «Клиенты будут иметь свободный доступ к своим текущим счетам и депозитам. Банкоматы и терминалы Приватбанка, а также других банков продолжают работать и принимать карты, все расчеты проводятся», – заверил Данилюк. По словам руководителя минфина, бюджет государства, несмотря на меры по стабилизации банка, останется сбалансированным, «параметры бюджета находятся в рамках программы с МВФ», добавил Данилюк.

Минфин переведет свой зарплатный проект в Приватбанк, чтобы подбодрить других клиентов организации, сказал также Данилюк. Его цитирует «Интерфакс».

Заявления Нацбанка Украины

Нацбанк Украины не ждет существенного оттока депозитов из Приватбанка, заявила на пресс-конференции руководитель ЦБ Валерия Гонтарева. Она объяснила этот прогноз тем, что большую долю вкладов составляют срочные депозиты, и тем, что «это 100% государственный банк, который гарантирует вклады населения», передает «Интерфакс». Также регулятор не ожидает существенного влияния национализации банка на валютный рынок и уровень инфляции.

Крупнейший банк Украины

Приватбанк основан в 1992 г. По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 г. по величине активов (268,85 млрд гривен) «Приват» занимал первое место среди 108 банков страны, напоминает газета «Капитал».

По состоянию на 31 марта 2016 г. основными акционерами Приватбанка были его основатели Геннадий Боголюбов (прямое участие – 33,2525%, опосредованно – 8,3244%) и Коломойский (прямое участие – 41,6572%, опосредованно – 8,3244%), напоминает газета «Капитал». Среди миноритарных акционеров были топ-менеджеры банка, в том числе председатель правления Александр Дубилет. Ранее пресс-секретарь банка Олег Серга опровергал информацию о согласии Коломойского на передачу банка правительству. Информация о национализации Приватбанка «просто взята с потолка», заявлял он РБК.

Докапитализация

В ноябре заместитель председателя нацбанка Екатерина Рожкова говорила, что регулятор проверяет, как Приватбанк выполнил второй этап докапитализации, напоминает «Лигабизнесинформ». В конце ноября международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Приватбанка на уровне ССС. Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне С. О капитализации агентство сообщило, что нормативный коэффициент достаточности капитала банка находится на уровне около 10%, что вдвое больше, чем уровень в 5%, к которому НБУ разрешил банкам снизить этот показатель капитализации в течение 2016–2017 гг.

«Информационная атака»

14 декабря банк официально заявил, что на него идет информационная атака, связанная с «псевдонационализацией». В пресс-релизе банка говорилось, что на Украине нет юридического понятия и законодательного пути национализации того или иного стабильно работающего финучреждения, следовательно, среди клиентов банка через sms, мессенджеры, звонки коммерческих колл-центров и отдельными СМИ распространялась фейковая информация, сообщала «Лигабизнесинформ». Банк заверял, что на тот момент проводил согласованные с нацбанком действия по программе докапитализации, которая рассчитана до конца 2018 г., и выполняет все нормативы деятельности банков на Украине.

IT-директор Приватбанка Дмитрий Дубилет в Facebook напомнил, что о национализации банка впервые заговорили два года назад, нормальную национализацию НБУ проводил бы без нагнетания, тогда как сейчас украинцев снова и снова «конкретные люди и конкретные СМИ» пугают этой темой. Гонтарева в тот же день отказалась комментировать ситуацию вокруг Приватбанка, сославшись на банковскую тайну. Премьер-министр Владимир Гройсман был против возможной национализации банка. Как сообщила 16 декабря «Экономическая правда», он заявил это 14 декабря на собрании в администрации президента.

Изменение процедуры национализации

Вечером 16 декабря стало известно, что правительство изменило процедуру национализации банков. Об этом сообщила «Лигабизнесинформ» со ссылкой на постановление кабмина. Отныне для того чтобы государство национализировало банк, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц не обязательно размывать капитал предыдущих частных акционеров до одной гривны, передавало агентство.

Приватизация

Поздним вечером 18 декабря правительство Украины заявило, что одобрило предложение Нацбанка страны и Совета по финансовой стабильности о переходе в госсобственность 100% акций Приватбанка. Новым собственником акций станет минфин Украины. Переходный период начинается с 19 декабря. Государство «гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов». В кабмине исходят из того, что «принятое им ответственное решение спасло как Приватбанк, так и всю банковскую систему», отмечается в сообщении. По словам председателя Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, с соответствующей инициативой к правительству Украины обратились частные акционеры банка в интересах его клиентов.

Правление Приватбанка возглавит бывший министр финансов Украины Александр Шлапак, он сформирует новую управленческую команду. Как передает «Лига», это в Facebook написал первый зампред правления банка Олег Гороховский. Это подтвердил IT-директор банка Дмитрий Дубилет, также в соцсети, передает агентство.

По словам Дубилета, руководство Приватбанка решило передать банк государству из-за информационной атаки, которая продолжалась всю последнюю неделю. «Контрольным выстрелом» он назвал сообщение телеканала «Интер» в вечернем выпуске новостей в субботу: «В понедельник Приватбанк приостановит все платежи! Впрочем, мы не получили ни подтверждения, ни опровержения этой информации от пресс-службы банка». Он заверил, что изначально вопрос о национализации не стоял – у банка был трехлетний план докапитализации, который он выполнял, банк сохранял прибыльность и платил по кредитам рефинансирования Национального банка Украины. По его словам, с тех пор как два года назад был зарегистрирован законопроект о национализации, эту тему регулярно «разгоняли» «вражеские СМИ».

С деньгами клиентов на счетах в Приватбанке все будет в порядке, заверил Гороховский. Его цитирует «Лигабизнесинформ». «С вашими деньгами на текущих, депозитных, карточных счетах, физических и юридических лиц, с вложениями в "Сервис выгодных вложений" ничего не произойдет. Это было ключевым условием переговоров о смене собственности. Банк будет работать дальше в стандартном режиме», – подчеркнул он.

Национализация Приватбанка может ухудшить ситуацию в экономике Украины, сказал УНН экс-министр экономики Владимир Лановой. «Думаю, что переход в статус государственного банка только ухудшит менеджмент и качество этого банка. Уменьшится и конкуренция на рынке. Если государство будет владеть этим и еще несколькими банками, то фактически банковская система будет огосударствленная. Этого допускать нельзя. Государство не может работать в коммерческой сфере, она только наносит вред, она действует не в соответствии с потребностями рынка и общества. Это нехороший факт», – считает он. По его мнению, если государство планирует национализировать банк, чтобы добавить финансового ресурса банку за счет бюджета, «это неправильно, но иногда такое бывает». «Это делают временно другие государства на один год, чтобы помочь, а потом продать снова, как правило, тому же владельцу. А у нас что-то другое на уме. И это ухудшит ситуацию в целом в экономике», – опасается Лановой.