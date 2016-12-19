Председатель совета Нацбанка Украины успокоил клиентов Приватбанка

В нынешней ситуации решение государства национализировать Приватбанк является правильным и клиентам банка не стоит волноваться о сохранности денег, заявил председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин. Его сообщение в Facebook цитирует «Интерфакс-Украина». Это решение он назвал «ответственным, создающим надежный фундамент для дальнейшей работы как Приватбанка, так и всей банковской системы страны».

«Приватбанк является системным банком, важным для финансовой системы и крупнейшим сберегательным банком страны», – напомнил Данилишин. По его словам, государство в лице министерства финансов, которое станет владельцем 100% акций банка, гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранения средств его клиентов. «Это залог того, что все вклады и сбережения полностью сохраняются. Клиентам банка нет причин для волнения о судьбе и сохранности денег, если государство берет ответственность на себя», – сказал он.

Также Данилишин заверил, что национализация Приватбанка происходит «в четкой координации с международными финансовыми организациями». «Кроме того, частные акционеры Приватбанка обратились к правительству с предложением, чтобы государство в интересах клиентов банка стало его полным владельцем. Это является залогом дальнейшей совместной и последовательной работы с вкладчиками банка», – написал он.

Правительство Украины вечером 18 декабря сообщило, что национализирует 100% Приватбанка – из соображений сохранения стабильности в банке и в финансовой сфере в целом. По состоянию на 31 марта 2016 г. основными акционерами Приватбанка были его основатели Геннадий Боголюбов (прямое участие – 33,2525%, опосредованно – 8,3244%) и Коломойский (прямое участие – 41,6572%, опосредованно – 8,3244%), среди миноритарных акционеров были топ-менеджеры банка. Еще 14 декабря банк заявлял, что на него ведется информационная атака о «псевдонационализации». Затем было объявлено, что национализировать банк предложили его же акционеры.

Коломойский подтвердил заверения НБУ, что с деньгами клиентов «все будет в порядке». «Пострадали только собственники. И инвестиционный климат в стране. Впрочем, его больше нет», – написал он в Facebook. «Что же, нас все-таки дожали. Не национализация, это классическое рейдерство», – прокомментировал он ситуацию.