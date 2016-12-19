Коломойский прокомментировал национализацию Приватбанка

Один из двух основных акционеров ПАО «Приватбанк» Игорь Коломойский призвал вкладчиков банка не волноваться за свои деньги, сообщает УНН со ссылкой на пост бизнесмена в Facebook. «Клиентам просьба не паниковать, с деньгами все будет в порядке. Пострадали только собственники. И инвестиционный климат в стране. Впрочем, его больше нет ", - написал Коломойский. Он напомнил, что на пресс-конференции в понедельник будут раскрыты новые подробности о дальнейшей работе банка.

Приватбанк основан в 1992 г. По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 г. по величине активов (268,85 млрд гривен) «Приват» занимал первое место среди 108 банков страны, напоминает газета «Капитал».

Правительство Украины вечером 18 декабря сообщило, что национализирует 100% Приватбанка – из соображений сохранения стабильности в банке и в финансовой сфере в целом. По состоянию на 31 марта 2016 г. основными акционерами Приватбанка были его основатели Геннадий Боголюбов (прямое участие – 33,2525%, опосредованно – 8,3244%) и Коломойский (прямое участие – 41,6572%, опосредованно – 8,3244%), среди миноритарных акционеров были топ-менеджеры банка. Еще 14 декабря банк заявлял, что на него ведется информационная атака о «псевдонационализации», а в действительности он проводит согласованные с Нацбанком действия по программе докапитализации, которая рассчитана до конца 2018 г., и выполняет все нормативы деятельности банков в Украине.

18 декабря председатель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что национализировать банк правительству предложили частные акционеры банка – в интересах его клиентов. Решение о добровольной национализации было принято в результате переговоров между представителями государства и владельцами Приватбанка, сообщал УНН со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу. Один из них добавил, что еще несколько дней назад были приняты изменения в уставе учреждения, которые позволят начать процесс национализации.

IT-директор Приватбанка Дмитрий Дубилет и первый зампред правления банка Олег Гороховский в Facebook заверили, что на клиентах банка и их деньгах на счетах в банке перемены не скажутся. По их словам, правление банка возглавит экс-министр финансов Александр Шлапак. По словам Дубилета, акционеры согласились на национализацию из-за последней информационной атаки, целью которой было посеять панику среди клиентов «Привата».