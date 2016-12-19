Премьер-министр Украины: Национализация Приватбанка защитила интересы 20 млн клиентов

Национализация Приватбанка защитила интересы почти 20 млн клиентов банка и всю финансовую систему страны, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Как передает УНН, его видеообращение к народу выложено в Facebook. «По оценкам НБУ, разрыв между сформированными резервами и кредитным риском на декабрь достиг почти 150 млрд грн, что поставило под угрозу дальнейшее обслуживание клиентов банка. В первую очередь речь идет о более чем 3 млн пенсионеров, более 500 000 студентов и 1,6 млн социально незащищенных граждан. Речь также идет о более чем 3,5 млн зарплатных счетов и обслуживании более 500 000 физических лиц предпринимателей. Понятно, что ситуация с Приватбанком могла иметь негативные последствия для всей банковской системы Украины», – цитирует его УНН.

Государство обеспечит бесперебойную работу банка и его дальнейшее развитие, заверил он. «Деньги клиентов банка переходят под 100%-ную гарантию государства», – подчеркнул премьер.