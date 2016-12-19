Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о гарантиях для вкладчиков Приватбанка

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду неотложный законопроект об усилении защиты вкладчиков Приватбанка. Как передает УНН, это он написал в Facebook. «Поправки предполагают дополнительные гарантии для вкладов граждан в этом учреждении», – объяснил он. Эти гарантии будут идентичны гарантиям вкладчиков Ощадбанка, который также на 100% принадлежит государству.

Порошенко считает, что в целом от смены владельца никто не должен пострадать. «Решение о переходе банка в собственность и управление государства мы приняли именно для того, чтобы каждый клиент был защищен и никто из них не пострадал. А деньги чтобы оказались в большей безопасности, чем когда-либо», – цитирует его «Интерфакс-Украина». Клиентов банка он призвал сохранять спокойствие: «Новая администрация уже берет все рычаги управления в свои руки. Прямо сейчас, в эти часы и минуты». «Государство берет на себя ответственность и гарантирует клиентам Приватбанка неприкосновенность и целостность их денег», – заверил он. Как передает «Интерфакс», он сообщил, что в формировании новой команды банков участвовал в том числе Европейский банк реконструкции и развития.

«Несмотря на то что речь идет о частном банковском учреждении, эти решения не являются чьим-то частным делом», – написал также Порошенко (цитата УНН). Президент напомнил, что примерно половина взрослого населения Украины – физических лиц пользуется услугами этого финансового учреждения, кроме того, 50% всех юридических лиц страны являются клиентами Приватбанка.

«Проблемы Приватбанка накапливались годами. В условиях войны и экономического кризиса они еще больше обострились. Акционеры не нашли ресурсов для выполнения обязательной программы докапитализации. А действующая бизнес-модель, очевидно, себя исчерпала», – сказал президент. По его словам, мероприятий, которые в течение последних двух лет проводили частные владельцы и топ-менеджеры банка, оказалось недостаточно.

Ситуация с банком угрожала не только ему самому, но и всей банковской системе страны, считает президент. «Это очевидно нам самим. И по этому поводу на протяжении последних шести месяцев серьезную обеспокоенность постоянно высказывали наши ключевые финансовые партнеры – МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и другие», – цитирует «Интерфакс-Украина». Он повторил слова председателя Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, что единственным способом сохранить банк и обеспечить сохранность средств его клиентов является переход финучреждения в собственность государства. «Альтернатива выглядела бы безответственной, поскольку она означала бы закрыть глаза, спрятать голову в песок и ждать, пока банк упадет», – сказал Порошенко.