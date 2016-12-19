ВЭБ проверит влияние национализации Приватбанка на продажу украинской «дочки» – Проминвестбанка

Российская госкорпорация Внешэкономбанк изучит возможные последствия национализации Приватбанка для планов по продаже украинской «дочки» ВЭБа – Проминвестбанка. Как передает «Прайм», это заявил руководитель ВЭБа Сергей Горьков. «Наша задача – те активы, которые мы определили вне стратегии, мы продаем, мы двигаемся по ним. Сейчас посмотрим, как на Украине», – сказал он и напомнил о национализации Приватбанка и необходимости посмотреть, как это повлияет на рынок. «Надеюсь, что не повлияет совсем уже», – добавил он.

Внешэкономбанк получит финальные предложения от инвесторов по покупке своей украинской «дочки» – Проминвестбанка до конца декабря, сделка планируется на 2017 г., напоминает «Прайм». В ноябре Горьков говорил, что к покупке Проминвестбанка устойчивый интерес проявляли три структуры, а затем появился и четвертый потенциальный инвестор. По его словам, это и украинские инвесторы, и международные игроки.