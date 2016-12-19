Костин прокомментировал национализацию украинского Приватбанка

Президент ВТБ Андрей Костин прокомментировал национализацию крупнейшего украинского банка – Приватбанка, ранее принадлежащего Игорю Коломойскому.

«Давно пора Приватбанк отобрать у этого негодяя», – заявил Костин в кулуарах съезда РСПП.

О решении о национализации Приватбанка стало известно в понедельник. В Нацбанке Украины заверили клиентов, что их деньги не пропадут. Коломойский добавил, что считает случившееся «классическим рейдерством». «Пострадали только собственники. И инвестиционный климат в стране. Впрочем, его больше нет», – написал он в Facebook.