Греф – Путину: Сбербанк направит более 100 млрд рублей на дивиденды за 2016 год

Сбербанк России планирует направить на выплату дивидендов за 2016 г. 20% от годовой чистой прибыли. Как передает «Интерфакс», это президенту Владимиру Путину сообщил президент - предправления банка Герман Греф. Остальные заработанные банком деньги будут «отправлены в капитал», добавил он.

«Все деньги, которые мы в прошлом году заработали, будут отправлены в капитал, кроме 20% дивидендов, которые мы направим на выплату акционерам – это более 100 млрд руб., из которых более 50 млрд руб. будут направлены в бюджет Российской Федерации через Центральный банк», - сказал Греф.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2016 г. составила 517 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем годом ранее, напоминает «Интерфакс». В 2015 г. годовая чистая прибыль до СПОД составила 236,3 млрд руб., с учетом СПОД - 218,4 млрд руб. Годовой отчет по МСФО Сбербанк планирует опубликовать 2 марта. В банке не объяснили, как соотносится доля направляемой на дивиденды чистой прибыли с абсолютными цифрами, отмечает агентство.

С 2012 г. дивиденды Сбербанка рассчитываются от чистой прибыли по МСФО. За 2015 г. они составили 1,97 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. На их выплату было направлено около 20% чистой прибыли банка по МСФО за 2015 г., или 44,6 млрд руб.

Минувший год Греф назвал «достаточно удачным» для Сбербанка. Прибыль по РСБУ в 517 млрд руб. он сравнил с лучшим показателем - прибылью за 2013 г., 360 млрд руб. «Мы в прошлом году выдали корпоративным клиентам более девяти триллионов рублей кредитов, и если говорить о росте нашего корпоративного кредитного портфеля, то он был минимальный. К сожалению, пока ещё спрос очень небольшой, и плюс переоценка портфеля за счёт укрепления рубля привела к тому, что у нас портфель за год практически не прирос, - сказал он (цитата по сайту Кремля). - Но если взять абсолютную цифру выдачи кредитов по сравнению с 2015 г., то в прошлом году банк выдал на 35% больше корпоративных кредитов, чем в 2015 г. Год 2015-й, конечно, кризисный, и, может быть, это не очень корректное сравнение, тем не менее относительная динамика достаточно неплохая».

По розничным клиентам Сбербанк выдал за год 1,6 трлн руб. кредитов, добавил Греф. «Есть тоже небольшой прирост по розничному портфелю, порядка 8–9%, но если нивелировать те факторы, о которых я уже сказал, укрепление рубля и так далее, сравнить с прошлым годом, то это рост на 28 процентов по сравнению с 2015 г.», - отметил он.