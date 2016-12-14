Сбербанк дал прогноз на 2017 год

Сбербанк сегодня раскрыл прогнозы своей деятельности на 2017 г.

В будущем году корпоративное и розничное кредитование по банковскому сектору в целом вырастет на 5-7%, а депозиты компаний и населения в банках увеличатся на 6-8% и 7-9% соответственно. Сбербанк ожидает, что в 2017 г. он увеличит корпоративный кредитный портфель, а также депозиты и сбережения населения в соответствии с рынком. При этом розничное кредитование банк нарастит немного больше, чем сектор в целом, прогнозирует он.

Сбербанк полагает, что к концу следующего года ключевая ставка Центробанка опустится до 8,5% (сейчас — 10%). Сохранение умеренно-жесткой денежно-кредитной политики приведет к тому, что в реальном выражении ставка будет 3,5%, отметил госбанк.

При этом чистая процентная маржа госбанка в 2017 г. останется на уровне этого года (ранее Сбербанк предполагал, что по итогам года показатель будет на уровне 5%). Стоимость риска в следующем году у госбанка станет меньше — 150-170 базисных пунктов (б. п.) против 200 б. п., которые ожидаются по итогам этого года. Операционные расходы банка будут расти ниже темпов роста инфляции, предполагает госбанк, отмечая, что инфляцию он ожидает на уровне 5%. Возврат на капитал (показатель ROE) будет исчисляться высокой двузначной цифрой (17-19%). Прогноз по прибыли Сбербанк традиционно не раскрыл.

За 11 месяцев этого года Сбербанк заработал 483,2 млрд руб. чистой прибыли. По итогам года госбанк может получить около 500 млрд руб. - таковы ожидания чиновников, которые рассчитывают на дивиденды в размере 50 млрд руб. (ставка выплат акционерам — 20% чистой прибыли). Аналитики «ВТБ капитала» ожидают, что госбанк заработает 545,4 млрд руб., «Атон» дает прогноз на уровне 512 млрд руб., «Ренессанс капитал» - 510 млрд руб.

В 2017 г. Сбербанк может заработать 653,9 млрд руб., ожидают аналитики «ВТБ капитала». Прогноз «Атона» и «Ренессанс капитала» несколько ниже — 590 млрд и 547,5 млрд руб.

«На 2017 г. наши прогнозы совпадают с прогнозами Сбербанка в том, что экономика России перейдет к слабому, но все же росту. В целом прогнозы госбанка по его результатам в следующем реалистичны», - говорит аналитик Moody's Ольга Ульянова.

«Прогноз по росту корпоративных кредитов по сектору у нас более умеренный, чем у Сбербанка: менее 5%. По рознице - наоборот, чуть более агрессивный: мы ожидаем рост до 10% в рознице», - говорит аналитик Fitch Дмитрий Васильев. Ожидания Сбербанка по росту клиентских средств (как в рознице, так и по счетам юрлиц) также совпадают с нашими, добавляет он. «В целом прогнозы Сбербанка по своему балансу и финансовым результатам в 2017 г. нам кажутся разумными и соответствуют нашим ожиданиям: наш прогноз по стоимости риска на 2017 г. - около 150 б. п. Мы также прогнозируем небольшой рост маржи: в 2017 г. она превысит 6%. По ROE мы ожидаем 20%, этих результатов Сбербанк, судя по всему, достигнет уже в этом году», - заключает Васильев.

Сбербанк - единственный из крупных российских банков (помимо «дочек» иностранных банков), который прошел сквозь кризис без внешней поддержки: никаких вливаний в капитал он фактически не получил и способен был генерировать достаточный доход, чтобы отчислять повышенные резервы и одновременно поддерживать адекватный уровень капитала, говорит Ульянова. Госбанк быстрее всех конкурентов восстановился после кризиса, генерируя на сегодня около 60% прибыли всего банковского сектора при 30%-ной доле в активах банковской системы, продолжает она. В 2015 г. он быстрее других игроков избавился от дорогого фондирования ЦБ, в основном замещая его розничными депозитами, которые обходятся банку дешевле, чем в среднем по рынку. Госбанку также удалось поступательно избавиться от наиболее дорогих корпоративных депозитов. На сегодня у Сбербанка стоимость корпоративного фондирования - одна из самых дешевых в секторе (около 3% годовых для Сбербанка против 7-8% годовых в целом по сектору, по оценкам Moody’s).