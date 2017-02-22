Сбербанк нашел временную замену Светлане Миронюк

Сбербанк объявил сотрудникам об уходе Светланы Миронюк с должности старшего вице-президента - директора департамента маркетинга и коммуникаций. Это сообщает ТАСС со ссылкой на письмо сотрудникам президента - предправления банка Германа Грефа. И. о. руководителя департамента стала Евгения Чурбанова, замдиректора департамента. До этого СМИ сообщали об уходе Миронюк из Сбербанка со ссылкой на источники 18 февраля, в Сбербанке отказывались комментировать «слухи».

В письме Грефа Чурбанова названа «профессионалом с 20-летним опытом в области маркетинга и построения брендов в крупнейших международных компаниях». До прихода в Сбербанк она работала в компаниях Gillette, Philip Morris, сотовом операторе МТС и телекоммуникационном ритейлере «Связной». В этом же письме Греф похвалил Миронюк и отметил, за год работы ей удалось вывести организацию и освещение значимых событий и мероприятий банка на новый уровень. «Я от всей души благодарю Светлану, энергия, энтузиазм и огромный творческий потенциал которой позволил нам решить целый ряд важных задач в области управления репутацией и коммуникаций банка», - цитирует ТАСС.

Миронюк работала в Сбербанке с февраля 2016 г. С 2006 по 2013 г. она возглавляла агентство «РИА Новости».