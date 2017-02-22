ЦБ создаст управляющую компанию при фонде консолидации банковского сектора

ЦБ создаст с нуля управляющую компанию при фонде консолидации банковского сектора, сообщил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин журналистам в Госдуме в среду.

ЦБ намерен в 2017 г. изменить модель финансового оздоровления банков. Если раньше средства на санацию кредитной организации выдавались в виде кредитов инвестору, то теперь регулятор хочет выделять финансирование проблемному банку напрямую в капитал, а не в форме кредитов.

Для этого принятый Госдумой в первом чтении законопроект наделяет ЦБ правом создать специальный фонд консолидации банковского сектора, который будет входить в капитал санируемых банков. Оперативное управление этим банком в новой концепции будет осуществлять специальная управляющая компания. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое сейчас курирует все проекты финансового оздоровления банков, участвовать в новых санациях не будет.