ВТБ и «Русгидро» урегулировали вопросы по сделке на 55 млрд рублей – Костин

ВТБ и «Русгидро» урегулировали вопросы по сделке на 55 млрд руб., сообщил журналистам в Сочи президент ВТБ Андрей Костин.

«С "Русгидро" подпишем на этой или следующей неделе, обо всем договорились. Ничего по сумме и ставкам не изменилось. Были вопросы по выходу из этой сделки, но они урегулированы», – сказал он.

Подписание контракта на 55 млрд руб. между «Русгидро» и ВТБ планировалось 7 февраля, но не состоялось. Сделка позволила бы ВТБ получить 14% «Русгидро». Сделка готовилась почти два года. Идея о докапитализации «Русгидро» появилась в 2015 г. Ее цель – финансовая помощь «дочке» «Русгидро» – «РАО ЭС Востока», долг которой на тот момент составлял 85 млрд руб. Такой же предполагалась и первоначальная сумма допэмиссии «Русгидро» в пользу ВТБ. Позже рассматривались варианты участия в сделке «Роснефтегаза», а сумма возможной допэмиссии снизилась до 55 млрд руб. (при этом долг «РАО ЭС Востока» к лету 2016 г. вырос до 100 млрд руб.).