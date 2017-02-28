Торговый городской банк отключен от системы электронных платежей ЦБ – СМИ

Банк России отключил от системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) московский Торговый городской банк, сообщил «Прайму» источник в банковских кругах. Речь идет о частичном отключении от БЭСП, уточнил источник на банковском рынке портала «Банки.ру». По его информации, банку частично ограничили расчеты с 27 февраля.

В колл-центре Торгового городского банка порталу сказали, что часть платежей юрлиц проходят с задержкой. Пресс-служба банка ситуацию пока не комментирует.

Днем ранее «Прайм» узнал, что Торговый городской банк не обслуживает карты клиентов, а также около недели испытывает затруднения с возвратом вкладов. Первую проблему сотрудники банка объяснили сбоем стороннего процессинга, вторую – задержками с инкассацией. Еще один клиент банка сообщил, что с 24 февраля магазины перестали принимать дебетовую карту Торгового городского банка. «К сожалению, у нас технические проблемы. У нас процессинговый центр не свой. Запрос им отправили, ответа пока, к сожалению, нет», – подтвердили проблему в колл-центре банка.

По данным «БИР-Аналитик», на 1 января Торговый городской банк занимал 206-е место в банковской системе страны с активами 36,9 млрд руб. Его собственные средства составляли 1,2 млрд руб., средства населения – 7 млрд руб.