ВЭБ провел переговоры с венгерской OTP Group о продаже Проминвестбанка – «Интерфакс»

Представители руководства Проминвестбанка (ПИБ, украинский дочерний банк Внешэкономбанка) и ВЭБа провели переговоры с венгерской OTP Group, одним из потенциальных покупателей украинского банка, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник, знакомый с ситуацией.

«На прошлой неделе представители ПИБа и его акционера были в Будапеште с целью обсуждения возможной сделки», - сказал источник, не уточнив, были ли достигнуты какие-либо договоренности.

По его словам, покупкой ПИБа интересуются инвесторы и на Украине.

В ВЭБе и ПИБе от комментариев отказались.

Ранее ВЭБ заявлял о планах продать украинскую «дочку» в 2017 г.