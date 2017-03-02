Годовая прибыль Сбербанка выросла до рекордных 541,9 млрд рублей

Годовая чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2016 г. выросла в 2,4 раза и составила 541,9 млрд руб. против 222,9 млрд руб. годом ранее. Это сообщает «Прайм» со ссылкой на отчетность кредитной организации. В октябре – декабре прошлого года прибыль Сбербанка составила 141,8 млрд руб., или 6,54 руб. на обыкновенную акцию, что почти в два раза больше прибыли за IV квартал 2015 г. и на 3,5% больше показателя III квартала 2016 г. Прибыль оказалась лучше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных «РИА Новости»: они ожидали квартальную прибыль на уровне 119 млрд руб., а годовую – в 519,3 млрд руб.

Президент – предправления банка Герман Греф, комментируя результаты года, заявил, что «рекордная чистая прибыль и 140% роста прибыли на акцию были достигнуты за счет значительного роста эффективности и радикальных изменений во всех бизнес-процессах банка». «Наши усилия по цифровой трансформации бизнеса, формированию корпоративной культуры и организационной структуры закладывают фундамент для устойчивого роста бизнеса Сбербанка в условиях быстро меняющегося мира», – объяснил он. Раньше он уже говорил, что годовая прибыль Сбербанка будет рекордной за всю его историю.

Годовая прибыль банка по РСБУ без учета событий после отчетной даты выросла в 2,18 раза – до рекордных 516,988 млрд руб., сообщалось в январе.

Вклады населения в Сбербанке в прошлом году выросли на 3,4% до 12,45 трлн руб., корпоративные депозиты уменьшились на 19,6% до 6,235 трлн руб., следует из отчетности банка по МСФО. В целом средства клиентов Сбербанка за 2016 г. сократились на 5,6% до 18,685 трлн руб. «Средства клиентов остались практически без изменений в IV квартале относительно предыдущего, что в большей степени обусловлено валютной переоценкой. Увеличение розничных депозитов на 3% не отразилось на совокупном портфеле привлеченных средств за период из-за снижения на 4,4% средств, привлеченных в корпоративном сегменте», – отмечает банк.