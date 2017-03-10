Минфин рассказал о встрече Силуанова с валютными ипотечниками

Министр финансов Антон Силуанов в пятницу, 10 марта, провел личный прием граждан, в том числе тех, кто испытывает трудности с выплатой ипотеки в иностранной валюте, сообщается на сайте ведомства. По итогам встречи Минфин поручил подготовить дополнительные предложения, касающиеся системы поддержки ипотечных заемщиков.

«Кроме того, в ходе встречи обсуждался индивидуальный вопрос реструктуризации валютного ипотечного кредита заемщика с одним из банков. Министр пообещал провести консультацию с банком о возможности реструктуризации кредита в рамках действующей программы помощи ипотечным заемщикам», — отметили в Минфине.

В пресс-службе ведомства опровергли сообщения СМИ о том, что валютные ипотечники добились послаблений. В Минфине подчеркнули, что по итогам встречи не было дано поручений о введении мораториев на погашение ипотеки, о частичном списании задолженностей или об изменении условий взыскания.