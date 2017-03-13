SEC обвинила украинскую Avalon FA в манипулировании рынком

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила брокерской фирме Avalon FA LTD, работающей на Украине, обвинения в манипулировании рынком.

В течение пяти лет фирма совершила «сотни тысяч» действий по манипулированию ценами на фондовом рынке США, говорится в сообщении SEC.

Avalon, как утверждается, заработала более $21 млн за счет использования схемы (так называемого layering), когда заявки на покупку и продажу выставляются, а затем сразу отменяются, чтобы стимулировать других участников торгов покупать и продавать бумаги по "искусственным" ценам. При этом фирма рекламировала себя потенциальным клиентам в качестве площадки для таких операций.

Кроме того, Avalon получила $7 млн в виде незаконной прибыли, ведя куплю-продажу акций американских компаний с потерями, чтобы манипулировать ценами соответствующих опционов, с которыми она также осуществляла операции.

Avalon, согласно иску, привлекала к своим операциям трейдеров в Восточной Европе и Азии.

SEC предъявила претензии также к заявленному владельцу Avalon Натану Файеру и Сергею Пустельнику, который, как считается, не раскрывал сведения о принадлежащем ему контрольном пакете акций в Avalon.

Иск подан в суд Южного округа штата Нью-Йорк. По запросу SEC суд выдал ордер на арест активов Avalon.

Avalon FA LTD, как говорится на ее сайте, создана в 2004 г., зарегистрирована на Сейшелах и предоставляет прямой доступ к торгам на мировых фондовых биржах. Помимо трейдинга фирма предлагает также услуги доверительного управления, обеспечивая клиентам доходность «до 40% годовых».