Россияне заплатили картами в 2016 году на 3,3 трлн рублей больше

Граждане России в 2016 г. использовали платежные карты для оплаты товаров и услуг на общую сумму 12,327 трлн руб., совершив около 13 млрд операций, свидетельствует статистика Банка России. Годом ранее эти показатели были на уровне 9 трлн руб. и 9,02 млрд операций соответственно.

Всего доля операций по оплате гражданами товаров и услуг картами в 2016 г. составила порядка 80% от общего количества транзакций, проведенных физлицами по своим платежным картам, что стало рекордом за последние пять лет, отмечается в сообщении ЦБ. В совокупном обороте розничной торговли, общественного питания и объеме платных услуг населению доля платежей картами составила 30,5%, годом ранее эта доля составляла 22%.

Всего к концу 2016 г. российскими кредитными организациями было выпущено около 254,8 млн карт (1,7 карты на одного жителя), что на 4,5% больше аналогичного показателя предыдущего года. Они представлены в основном расчетными (дебетовыми) картами - 224,6 млн карт.

С использованием карт на территории России и за ее пределами в 2016 г. было совершено 17,9 млрд транзакций на 51,2 трлн руб. (рост по сравнению с 2015 г. на 36,2 и 23,4% соответственно). В среднем за год одним жителем было совершено более 120 операций на 349 700 руб. (в 2015 г. - 90 операций на 283 800 руб.).