Brent торгуется на уровне $51,67 за баррель

К 9.07 мск среды майские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $51,67 за баррель, за вторник контракты подешевели на $0,43 (0,84%) до $50,92 за баррель, напоминает «Интерфакс». Апрельские фьючерсы на WTI в среду утром торговались в Нью-Йорке на уровне $48,54 за баррель, днем ранее их цена снизилась на $0,68 (1,4%) до $47,72 за баррель.

Во вторник ОПЕК опубликовала данные, которые указали, что Саудовская Аравия нарастила в феврале добычу на 263 000 баррелей в сутки (б/с) до более 10 млн б/с, но сохранила производство ниже показателя, согласованного в рамках договоренности стран картеля о сокращении добычи. В целом страны ОПЕК в феврале сократили добычу на 140 000 баррелей в сутки до 31,958 млн б/с.

Саудовское министерство энергетики заявило, что страна по-прежнему привержена задаче стабилизации мирового рынка нефти. «Саудовская Аравия заверяет участников рынка, что она имеет приверженность и решимость стабилизировать мировой рынок нефти, тесно взаимодействуя с другими присоединившимися членами и не-членами ОПЕК», - цитирует «Интерфакс». Министерство сообщило, что в феврале сократило поставки нефти на мировой рынок на 90 000 б/с до 9,9 млн баррелей, а остальная часть добытой нефти была направлена в собственные хранилища королевства.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 531 000 баррелей. Минэнерго США обнародует официальные данные в среду. По прогнозу экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,5 млн баррелей.