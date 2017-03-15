Цены на нефть вплотную приблизились к $50/барр.

Саудовская Аравия – один из крупнейших игроков, на нее приходится 10,1% мировой нефтедобычи
Hasan Jamali / AP
Саудовская Аравия в феврале повысила добычу нефти на 263 000 барр./сутки, гласят данные ОПЕК (см. график). На этой новости стоимость Brent за день упала на 2,1% до $50,7/барр., а WTI – на 2,3% до $47,58/барр. «Это удар по доверию к Саудовской Аравии, и прогноз цен на нефть теперь довольно пессимистичный», – приводил «Интерфакс» слова руководителя отдела фьючерсов в Mizuho Securities Боба Ягера. Впрочем, по данным трейдеров и аналитиков, которые тоже приводятся картелем, сокращение составило 68 100 барр./сутки, а добыча сохранилась на уровне января – 9,8 млн барр./сутки.