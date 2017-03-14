ОПЕК улучшила прогноз добычи нефти в России в 2017 году на 50 000 баррелей в сутки

ОПЕК улучшила прогноз добычи нефти в России в 2017 г. на 50 000 б/с. Месяц назад картель полагал, что Россия снизит добычу с 11,09 млн б/с до 11,03 млн б/с. Теперь прогноз предполагает сокращение добычи России в 2017 г. с 11,1 млн б/с до 11,08 млн б/с, следует из обзора картеля.

ОПЕК также улучшила прогноз добычи нефти в США в 2017 г. на 70 000 б/с из-за роста числа буровых установок и увеличения денежных потоков. Месяц назад ОПЕК прогнозировала, что добыча нефти в США в нынешнем году составит 13,88 млн б/с по сравнению с 13,65 млн б/с в 2016 г.

Новая оценка предполагает рост с 13,61 млн б/с до 13,95 млн б/с в 2017 г.

В целом, ожидает ОПЕК, предложение нефти со стороны стран, не входящих в организацию, в 2017 г. вырастет на 300 000 б/с по сравнению с предыдущим прогнозом по росту в 240 000 б/с.

Предыдущий прогноз предполагал рост с 57,26 млн б/с до 57,44 млн б/с. Новый показывает рост с 57,44 млн б/с до 57,74 млн б/с.