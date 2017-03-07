Новак: Россия не намерена вступать в ОПЕК

У России нет планов по вступлению в Организацию стран производителей и экспортеров нефти (ОПЕК), заявил министр энергетики страны Александр Новак в ходе выступления на энергетической конференции CERAWeek. «На сегодняшний день, хочу прямо сказать, не рассматриваем вопрос вступления России в ОПЕК», - передает его слова «Прайм». В то же время российский министр подчеркнул важность сотрудничества с ОПЕК. «Наше взаимодействие со странами-экспортерами на данном этапе показало то, что есть необходимость и целесообразность взаимодействия стран с точки зрения кооперации, с точки зрения развития новых технологий».

Комментируя заявления Новака генсекретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заметил, что картелю пока достаточно взаимодействия и поддержки от России. «Я думаю, его (Новака) речь была очень взвешенной и практичной. Они (представители России) не собираются вступать в ОПЕК, но сотрудничают с ОПЕК, поддерживают ОПЕК. Я думаю, этого достаточно. На данный момент», - приводит агентство его слова.

30 ноября ОПЕК договорилась о сокращении добычи на 1,2 млн барр. в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 000 барр. в сутки, в том числе Россия - на 300 000 барр. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 г. с возможностью пролонгации.

О продлении действия соглашения говорить, по мнению Новака, пока рано. «Решение о том, продлевать или не продлевать соглашение и на каких условиях, будет ближе к концу срока соглашения... Мы все заинтересованы в том, чтобы рынок был сбалансирован», - отметил российский министр.