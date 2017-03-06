Министры энергетики России и Саудовской Аравии обсудили соглашение по сокращению добычи нефти

Министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех обсудили реализацию соглашения по сокращению добычи нефти. Об этом министр энергетики сообщил журналистам в кулуарах форума CERAWeek.

«Мы оцениваем позитивно (реализацию соглашения по сокращению добычи нефти), движение по исполнению соглашения продолжается в нужную сторону», - приводит слова Новака ТАСС.

По словам российского министра, складывается ощущение, что все страны привержены исполнению договоренностей, однако у отдельных есть свои сложности. «Внутри ОПЕК довольно высокий процент исполнения соглашения. По не-ОПЕК пока собираем данные», - добавил он (цитата по «Интерфаксу»).