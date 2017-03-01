Brent торгуется на уровне $56,59 за баррель

К 9.05 мск среды майские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $56,59 за баррель. За торговую сессию вторника цена контрактов выросла на $0,09 (0,16%) до $56,51 за баррель, напоминает «Интерфакс». Апрельские фьючерсы на WTI утром в среду на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались на уровне $54,05 за баррель. Днем ранее контракт подешевел на $0,04 (0,07%) до $54,01 за баррель. Рынок ждет публикации данных минэнерго США об изменении запасов нефти в стране за минувшую неделю. По прогнозам, будет объявлено об их увеличении по итогам седьмой недели кряду. По оценкам аналитиков, опрошенных газетой The Wall Street Journal, запасы нефти выросли на прошлой неделе на 2,4 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, говорит о росте запасов на 2,1 млн баррелей. Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали повышение запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,5 млн баррелей.

Февраль был для нефтяного рынка самым «унылым» месяцем с 2003 г., диапазон колебаний цен на нефть составил лишь $3,72, цитирует агентство комментарий аналитиков Mizuho.

Инвесторы продолжают оценивать данные о выполнении странами - производителями нефти условий соглашения с ОПЕК о сокращении добычи, а также сигналы активизации представителей сланцевой отрасли в США.