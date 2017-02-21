Соглашение по сокращению нефтедобычи будет выполнено более чем на 90% – ОПЕК

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) считает, что в ближайшие месяцы соглашение между картелем и не входящими в организацию странами о сокращении нефтедобычи будет выполнено более чем на 90%, передает ТАСС.

С таким заявлением выступил генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо. «Данные по добыче по январю показывают, что соглашение выполняется на 90%. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы оно будет выполняться лучше», - заявил он.

По его словам, выполнение условий соглашения поможет снизить волатильность, повысить уверенность участников рынка, улучшить макроэкономические условия и стабилизировать рынок. Генсек назвал соглашение «беспрецедентным» случаем.

«Мы по-прежнему ожидаем присоединения к нам других производителей. Думаю, что присоединятся и другие», - добавил он.

На фоне заявлений генсека ОПЕК стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже выросла на 1,57% до $57,06 за баррель.

«Объемы добытых запасов достигли беспрецедентных цифр - 380 млн баррелей. Нас не удивляют текущие цены на нефть, мы со своей стороны стараемся делать все возможное. И несмотря на принятое решение, уровень его исполнения, мы по-прежнему далеки от сбалансированности рынка», - отметил он.