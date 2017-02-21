Цена барреля нефти Brent превысила $57 впервые с 6 февраля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,57% до уровня в $57,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше отметки в $57 за баррель 6 февраля 2017 г.

Котировки нефти ускорили рост на фоне выступления генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо на конференции IPweek в Лондоне. Он, в частности, сообщил, что соглашение о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК и странами, не входящими в организацию, в январе выполнялось на 90%. Кроме того, он выразил надежду, что в ближайшие месяцы «оно будет выполняться лучше».