Brent торгуется на уровне $56,17 за баррель

Цена нефти WTI растет в ходе азиатских торгов во вторник, нагоняя отставание от подорожавшей накануне Brent, поскольку американские биржи в понедельник не работали из-за Дня президентов.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent к 8.04 мск подешевели на $0,01 (0,02%) до $56,17 за баррель, WTI подорожала на $0,29 (0,54%) до $53,69 за баррель.

Повышение рынка обусловлено оптимизмом инвесторов относительно выполнения странами – членами ОПЕК и другими крупнейшими мировыми производителями соглашения о сокращении добычи нефти.

Как сообщил ранее Bloomberg со ссылкой на данные Joint Organization Data Initiative (JODI), Россия стала лидером по производству нефти в декабре, обогнав Саудовскую Аравию. В течение декабря в России добывалось 10,49 млн баррелей в день, а Саудовская Аравия сократила ежедневную добычу до 10,46 млн баррелей.

Рост цен на нефть сдерживают данные о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США на минувшей неделе выросло на шесть до рекордных с октября 2015 г. 597 шт. Эксперты прогнозируют, что добыча в Штатах может в среднесрочной перспективе вновь достичь рекордных 9,5 млн барр./сутки.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что глобальный нефтяной рынок перейдет к дефициту в течение первого полугодия текущего года.