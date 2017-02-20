Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти впервые с марта

Россия стала лидером по производству нефти в декабре, обогнав Саудовскую Аравию, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Joint Organization Data Initiative (JODI).

В течение декабря в России добывалось 10,49 млн баррелей в день, что на 29 000 баррелей меньше, чем в ноябре. В то же время, по данным JODI, Саудовская Аравия сократила ежедневную добычу до 10,46 млн баррелей с 10,72 млн баррелей месяцем ранее. Bloomberg отмечает, что Россия обогнала Саудовскую Аравию по этому показателю впервые с марта 2016 г.

США в декабре стали третьими по добыче нефти - 8,8 млн баррелей в день против 8,9 млн в ноябре.