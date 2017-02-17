Brent торгуется на уровне $55,72 за баррель

К 9.10 мск пятницы апрельские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $55,72 за баррель, мартовские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $53,42 за баррель. В четверг Brent подешевела на 0,2% до $55,65 за баррель, WTI подорожала на 0,5% до $53,36, напоминает «Интерфакс». С начала недели Brent подешевела на 1,7%, WTI - на 0,8%.

По словам аналитика Fat Prophets Дэвида Леннокса, действия ОПЕК не дают ценам опуститься ниже $50 за баррель. «Без них котировки упали бы ниже. Рост запасов в США беспокоит рынки», - цитирует его «Интерфакс».

По данным минэнерго США, товарные запасы нефти в страны на предыдущей неделе выросли на на 9,5 млн баррелей - до рекордных 518,12 млн баррелей, тогда как запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей и также достигли исторического максимума - 259,1 млн баррелей.

Страны ОПЕК на 90% соблюдают договоренности о сокращении добычи, что поддерживает нефтяные котировки.