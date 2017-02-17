Персональные финансы
Статья опубликована в № 4265 от 17.02.2017 под заголовком: Валюте прописан полный покой

Что делать с рублями и долларами

Финансовые консультанты предостерегают от продажи валюты
Эксперты советуют хранить сбережения в двух или трех валютах
Эксперты советуют хранить сбережения в двух или трех валютах
Michaela Rehle / REUTERS

С начала февраля доллар и евро пикируют вниз на радость тем, кто хранит накопления в рублях. Всего за полмесяца сбережения в долларах обесценились на 5,8%, в евро – на 7,7% при стабильной цене на нефть (баррель Brent стоил $55–57). Нынешнее укрепление неожиданное и труднообъяснимое, признают аналитики и только строят догадки: доллар падает то ли из-за продажи валюты теми, кто играет на разнице процентных ставок (carry trade), то ли из-за действий одной из крупных госкомпаний.

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