Что делать с рублями и долларами

Эксперты советуют хранить сбережения в двух или трех валютах
Michaela Rehle / REUTERS
С начала февраля доллар и евро пикируют вниз на радость тем, кто хранит накопления в рублях. Всего за полмесяца сбережения в долларах обесценились на 5,8%, в евро – на 7,7% при стабильной цене на нефть (баррель Brent стоил $55–57). Нынешнее укрепление неожиданное и труднообъяснимое, признают аналитики и только строят догадки: доллар падает то ли из-за продажи валюты теми, кто играет на разнице процентных ставок (carry trade), то ли из-за действий одной из крупных госкомпаний.