Что делать с рублями и долларами

С начала февраля доллар и евро пикируют вниз на радость тем, кто хранит накопления в рублях. Всего за полмесяца сбережения в долларах обесценились на 5,8%, в евро – на 7,7% при стабильной цене на нефть (баррель Brent стоил $55–57). Нынешнее укрепление неожиданное и труднообъяснимое, признают аналитики и только строят догадки: доллар падает то ли из-за продажи валюты теми, кто играет на разнице процентных ставок (carry trade), то ли из-за действий одной из крупных госкомпаний.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров