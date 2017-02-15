Силуанов: Минфин не «сундучит» доходы, а сглаживает волатильность

Если бы Минфин не вышел с покупками валюты на рынок, рубль укреплялся бы сильнее, заявил сегодня министр финансов Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете. Наша основная задача - создать стабильную ситуацию на валютном рынке, сказал министр: «Дело не в том, что мы хотим «сундучить» дополнительные доходы».

Минфин борется с волатильностью, подчеркнул Силуанов: если бы он не начал тратить дополнительные нефтегазовые доходы на покупку валюты, рубль укрепился бы сильнее. «Курс рубля укреплялся бы резче без этих операций», - констатировал он. Но если бы цена нефти снизилась или отток капитала увеличился, то волатильность курса была бы выше, объяснил он.

При крепком рубле экспортерам сложнее выходить на рынки, «поэтому вопрос влияния на курс - один из ключевых макропараметров, которыми Минфин совместно с ЦБ серьезно занимается», - заметил Силуанов. По его словам, многие экспортеры «обеспокоены укреплением курса рубля». С другой стороны, укепление курса благоприятно влияет на снижение инфляции и реальны доходы населения, признал министр.

Силуанов особенно оговорил, что основная задача Минфина на 2016-й и последующие годы - «не увеличивать расходы бюджета за счет коньюнктурных доходов».

В декабре прошлого года Силуанов обозначил приемлемый для экономики России курс доллара в 60 руб. По его оценке, именно к такому уровню адаптировался российский бизнес, а дальнейшее укрепление рубля уже угрожает его конкурентоспособности. «Дополнительные курсовые колебания, даже в сторону укрепления курса рубля, нам сейчас ни к чему», - отметил тогда Силуанов.

В среду, 15 февраля, рубль заметно ослабел после выхода новости о том, что президент России Владимир Путин обсудит укрепление рубля с министром экономического развития Максимом Орешкиным. Доллар между 11.00 и 12.30 мск подорожал почти на рубль - с 56,6 до 57,5 руб., евро - с 59,8 до 60,6 руб. По мнению аналитиков, если ЦБ не предпримет усилий по предотвращению дальнейшего укрепления рубля, он в ближайшее время может укрепиться до 55 руб. за доллар.

Накануне президент Сбербанка Герман Греф оценил влияние валютных интервенций Минфина на инфляцию в 0,3-0,5 процентного пункта, на курс рубля - в 1,5-2 руб. О планируемых интервенциях министерство предупредило в январе, их размер зависит от цены на нефть Urals: если она выше заложенных в бюджет $40/баррель, Минфин покупает валюту, при цене ниже $40/баррель – продает.