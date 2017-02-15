Рубль перестал укрепляться на новости о встрече Путина с Орешкиным

Резкое укрепление рубля неожиданно остановилось после появления новостей о том, что президент Владимир Путин обсудит укрепление рубля с Максимом Орешкиным

После открытия торгов Московской биржи в среду курс доллара расчетами «завтра» снизился на 26 коп., составив 56,84 руб., а курс евро опустился ниже 60 руб. Однако резкое укрепление рубля неожиданно остановилось – между 11.00 и 12.30 мск доллар подорожал с 56,6 до 57,5 руб., а евро – до 60,6 руб. Это произошло после появления новостей о том, что президент Владимир Путин обсудит укрепление рубля на встрече с руководителем Минэкономразвития Максимом Орешкиным.

По словам начальника валютно-финансового департамента Ситибанка Дениса Коршилова, импульсом к технической коррекции курса рубля действительно послужило упоминание пресс-секретаря президента о том, что Путин собирается обсудить в том числе укрепление рубля на сегодняшнем заседании с министром экономического развития.

Обеспокоенность президента курсом рубля уже не раз влияла на настроение инвесторов. В июле 2016 г., когда президент поручил правительству продумать план действий в связи с грядущим укреплением рубля, отправленного в свободное плавание осенью 2014 г., они начали покупать валюту, чем заметно ослабили рубль.

«В пользу рубля продолжает играть повышенный спекулятивный интерес со стороны нерезидентов, в рамках carry-trade, а также стабильные нефтяные цены, которые вопреки неоднородными отраслевым данным остаются выше $55 за баррель Brent», - говорит главный аналитик банка Nordea Денис Давыдов. По его словам, это движение с начала текущей недели усиливается за счет спроса на рублевую ликвидность на фоне стартовавшего сегодня налогового периода, а также активности Минфина по размещению ОФЗ.

Аналитики «Сбербанк CIB» также выделяют рубль среди валют других стран. «С начала февраля рубль уже подорожал относительно доллара почти на 6%, демонстрируя гораздо более позитивную динамику, чем любая другая валюта. Отметим также, что этот рост наблюдается на фоне активной скупки долларов Банком России», - говорят они.

«Если бы не начали сейчас покупать валюту, а мы покупаем примерно по $100 млн за торговую сессию, <...> то курс рубля начал бы укрепляться резче, чем сейчас», - заявил министр финансов Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете (цитата по «Интефаксу»)/

По словам Коршилова, если ЦБ не предпримет чрезвычайных усилий по предотвращению дальнейшего укрепления рубля, то его курс может достигнуть 55 руб. за доллар в ближайшее время. «Такое серьезное укрепление рубля может привести к тому, что ЦБ теоретически может решить опустить ключевую ставку уже в марте этого года», - говорит аналитик. В то же время, полагает Коршилов, на основании нескольких последних дней укрепления рубля ЦБ вряд ли станет пересматривать свои среднесрочные планы по уровню ключевой ставки.

Денис Давыдов из Nordea считает, что пока картина по нефти и разнице ставок принципиально сохраняется, спекулятивная игра может продолжаться. «Другое дело, что дальнейшие более сильные позиции рубля вызывают обеспокоенность финансового блока правительства, что, в свою очередь, может приблизить внесение корректив в текущую денежно-кредитную политику», - отмечает при этом Давыдов.

Высокий спрос на рубли может быть обусловлен сезонно высоким профицитом счета текущих операций и значительным притоком иностранных портфельных инвестиций, говорят аналитики «ВТБ капитала». «Инвесторы, судя по всему, закрыли основную часть длинных позиций в паре доллар/рубль и заняли выжидательную позицию», - предполагают они.