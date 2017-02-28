Brent торгуется на уровне $56,14 за баррель

Цены на нефть слабо растут во вторник. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 8.51 мск поднялась на $0,21 (0,38%) до $56,14 за баррель, WTI подорожала на $0,13 (0,24%) до $54,18 за баррель.

По расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК в среднем выполнила обязательства в рамках пакта на рекордные 90% в январе, сообщал Reuters. Эта цифра может вырасти в следующие месяцы, учитывая, что Ирак и ОАЭ, ранее не спешившие сокращать добычу, пообещали ускорить снижение производства сырья. Россия в январе 2017 г. выполнила договоренности с ОПЕК и сократила среднесуточную добычу нефти примерно до 11,11 млн баррелей в сутки, что на 94 000 баррелей в сутки ниже среднесуточной добычи в октябре.