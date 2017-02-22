ОПЕК зафиксировала начало снижения мировых запасов нефти

Складские запасы нефти в развитых странах и в мире в целом начали снижаться благодаря сделке, заявил, выступая на сессии конференции IP Week в Лондоне, министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада.

В ноябре 2016 г. на саммите Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене было принято первое с 2008 г. решение картеля сократить добычу нефти до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки.

«К III кварталу этого года ситуация с запасами должна заметно улучшиться. В США запасы выросли, да, но глобально и в странах ОЭСР (развитые страны) они уже начали снижаться», - сказал министр.

Рост спроса на нефть ускорился, отметил он. Если в прошлом году спрос рос на 1,2 млн баррелей в сутки, то в этом году рост составит 1,4 млн баррелей и будет увеличиваться, добавил министр энергетики Катара.

Ранее сегодня ас-Сада уже говорил о том, что к концу 2017 г. рынок нефти должен стабилизироваться благодаря сделке ОПЕК. Позже он сообщил журналистам, что страны ОПЕК выполняют соглашение о сокращении добычи нефти на 94%, страны вне ОПЕК - менее чем на 50%.