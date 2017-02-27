Россия в феврале сократит добычу нефти больше чем на 117 000 б/с

Россия в феврале 2017 г. сократит добычу нефти больше чем на 117 000 б/с, сообщил министр энергетики Александр Новак.

«На мониторинговом комитете в Вене было отмечено, что для более эффективной реализации соглашения необходимо выходить всем на 100%-ное исполнение соглашения», - сказал он.

По данным ОПЕК, договоренности по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК в январе были выполнены на 86%.

Россия в январе 2017 г. выполнила договоренности с ОПЕК и сократила среднесуточную добычу нефти примерно до 11,11 млн баррелей в сутки, что на 94 000 баррелей в сутки ниже среднесуточной добычи в октябре. Именно октябрь был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК в Вене 9 декабря.