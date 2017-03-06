МЭА: мировой спрос на нефть будет расти в среднем на 1,2% до 2022 года

Мировой спрос на нефть будет расти в среднем на 1,2% в год вплоть до 2022 г., прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Увеличению спроса на нефть будет способствовать ускорение темпов глобального экономического подъема, отмечают в МЭА. Причем рост спроса в этот период будет обеспечен за счет стран, не входящих в Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), в частности в Китае и Индии.

В 2022 г. глобальный спрос на нефть составит порядка 103,8 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 96,6 млн б/с в 2016 г., прогнозирует МЭА.

По оценкам агентства, спрос превысит 100 млн б/с уже в 2019 г.

Рост спроса на нефть в Африке будет сдерживаться политической неопределенностью в Нигерии, ЮАР и Ливии, полагают в МЭА. Спрос в Латинской Америке восстановится после 2017 г., прогнозируют эксперты агентства.

В докладе МЭА отмечается наличие признаков постепенного восстановления капиталовложений нефтяными компаниями на фоне сокращения производства государствами ОПЕК.

Согласно прогнозу агентства, инвестиции в сектор вырастут в 2017 г. после снижения на 25% до $433 млрд в 2016 г.