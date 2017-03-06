Ливия сократила нефтедобычу из-за беспорядков – СМИ

Власти Ливии решили сократить нефтедобычу до 663 000 баррелей в день из-за возникших в стране беспорядков. Сокращение в большей степени коснется компании Waha Oil, пишет Reuters со ссылкой на заявление члена совета директоров Национальной нефтяной корпорации (NOC) Джадаллы Алаокали.

По его словам, ранее добыча оценивалась в 700 000 баррелей в сутки «в течение последних недель».

Waha Oil сократила нефтедобычу практически вдвое - на 35 000 баррелей в сутки до 40 000 баррелей.

Вооруженный конфликт в Ливии начался возле крупных нефтяных портов Рас-Лануф и Эс-Сидер. На данный момент они закрыты. До начавшейся пять лет назад войны Ливия была на 12-м месте по экспорту нефти в мире.