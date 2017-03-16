Курс евро опустился ниже 62 рублей впервые за неделю

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже снизился на 62 коп. и составил 61,98 руб., свидетельствуют данные биржи.

Таким образом, курс опустился ниже отметки в 62 руб. впервые с 9 марта текущего года.

Ранее курс доллара на торгах Московской биржи снизился на 42 коп. и составил 57,97 руб., опустившись ниже отметки в 58 руб. впервые с 7 марта 2017 г. По состоянию на 18:05 мск курс доллара составил 57,77 руб., минимально опускался до отметки 57,6 руб. в ходе сессии.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,1% и составила $51,8 за баррель.