Сбербанк счел решение Украины о санкциях «дискриминационным» и «политически мотивированным»

Сбербанк России посчитал решение Украины о санкциях «дискриминационным» и «политически мотивированным», говорится в заявлении банка, на которое ссылается «Интерфакс».

«Мы разочарованы решением украинских властей о введении санкций в отношении ПАО "Сбербанк" (Украина). Считаем это решение дискриминационным, политически мотивированным и не вызванным какими-либо действиями нашего дочернего банка, нарушающими законы Украины», - говорится в сообщении.

Банк планирует согласовать с НБУ (Национальным банком Украины) дальнейшие действия и «надеется на поддержку» банка Украины в восстановлении нормальной работы Сбербанка (Украина), а также на усилия менеджмента по снятию ограничений на клиентские операции.

Сбербанк также обращается к президенту Украины с просьбой «восстановить правопорядок, разблокировать центральный и другие офисы банка и обеспечить нормальные условия для обслуживания банком своих клиентов - нескольких десятков тысяч украинских юридических лиц и больше миллиона частных клиентов - граждан Украины».

Ранее в четверг стало известно, что президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков с госучастием сроком на один год. Они вводятся в отношении: 100%-ной «дочки» Сбербанка, Проминвестбанка (принадлежит ВЭБу), ВТБ и «БМ банка» (принадлежит российскому ВТБ) и VS Bank, который принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe. Контроль за исполнением решения о санкциях Порошенко возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова.