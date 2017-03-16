ЦБ не видит угрозы финансовой устойчивости российских банков от санкций на Украине

Финансовая устойчивость российских кредитных организаций не пострадает даже при самом негативном сценарии развития событий на Украине, которая планирует ввести санкции в отношении «дочек» госбанков России, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ЦБ.

«Банк России проводит с банками, имеющими активы на Украине, работу по моделированию негативного сценария, в том числе и сценария полного обесценения этих инвестиций. По сделанным оценкам с учетом незначительного объема этих инвестиций в балансах российских банковских групп и уже созданных под их обесценение резервов даже самый негативный сценарий не окажет существенного влияния на их финансовую устойчивость», – сообщили в пресс-службе регулятора.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена развитием ситуации вокруг российских банков на Украине и при необходимости будет защищать их интересы. По оценке Пескова, ситуация «пугает тенденцией к деградации и усилению напряженности», а любые ограничения противоречат международному праву.

Накануне Национальный банк Украины (НБУ) предложил запретить вывод капитала из банков с российским капиталом в пользу их материнских структур в России. Это должно стать ответом на признание в России паспортов самопровозглашенных республик Донбасса – ДНР и ЛНР.

Нацбанк предложил также ограничить предоставление межбанковских кредитов, субординированных займов и приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату дивидендов, процентов в пользу материнских структур. При этом материнские структуры могут дочерние банки докапитализировать или продать.

На Украине работает несколько «дочек» российских банков с госучастием: Проминвестбанк (принадлежит ВЭБу), ВТБ и «БМ банк» (российскому ВТБ), а также 100%-ная «дочка» Сбербанка. Кроме того, на Украине есть VS Bank, который принадлежит Сбербанку через его европейскую «дочку» Sberbank Europe. НБУ предлагает распространить санкции на все пять банков, заявил первый зампред НБУ Яков Смолий.