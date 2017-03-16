АСВ выявило во Внешпромбанке недостачу имущества на более чем 200 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации выявило недостачу имущества на 205,8 млрд руб. в московском Внешпромбанке, у которого в начале 2016 г. была отозвана лицензия. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.

Наибольшие суммы недостачи приходятся на документально не подтвержденные средства, предоставленные юридическим и физическим лицам (около 138,3 млрд руб.), а также прочие размещенные средства (67,3 млрд руб.).

Кроме того, в ходе инвентаризации было обнаружено имущество, не учтенное на балансовых счетах банка, в количестве 3 215 186 единиц (мебель, оргтехника, банковское оборудование).

Банк России 21 января 2016 г. отозвал лицензию у Внешпромбанка, который обслуживал денежные потоки ряда спортивных организаций, в числе которых Олимпийский комитет России. Банк входил в топ-50 российских кредитных организаций по размеру активов. Причиной отзыва лицензии стало проведение банком операций по выводу активов и неудовлетворение требований кредиторов.