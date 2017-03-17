S&P улучшило прогноз по рейтингам России до «позитивного»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу изменило прогноз долгосрочных рейтингов Российской Федерации со «стабильного» на «позитивный» благодаря улучшению прогнозов роста экономики страны, говорится в сообщении S&P.

Агентство подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BB+, в национальной валюте - BBB-. Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте оставлены на уровне B/A-3.

S&P также подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по национальной шкале ruAAA.

В феврале эксперты S&P писали, что суверенный кредитный рейтинг России останется «мусорным» «как минимум в течение года или двух». Текущий рейтинг BB+ на одну ступень ниже инвестиционного уровня.