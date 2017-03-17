Суд отправил под домашний арест первого заместителя председателя правления Татфондбанка

Советский районный суд Казани в пятницу не удовлетворил ходатайство следствия об аресте первого заместителя председателя правления Татфондбанка Рамиля Насырова.

Вынесено постановление избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 апреля.

Насыров, экс-гендиректор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин, а также руководитель ООО «Роял тайм групп» Елена Леушина были задержаны 15 марта в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина.

Фигуранты дела подозреваются в причастности к хищению свыше 3 млрд руб.

По версии следствия, в августе 2016 г. сотрудники Татфондбанка «с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами».

Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк», считает следствие.