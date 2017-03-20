Трейдерская структура VTB Capital допущена к торгам экспортным фьючерсом на Urals

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) допустила VTB Capital Trading Limited к участию в торгах в секции срочного рынка СПбМТСБ в категории «член секции срочного рынка – нерезидент», сообщается на сайте биржи.

Теперь компания может участвовать в торгах поставочными фьючерсными контрактами на нефть Urals FOB Primorsk.

«Выход на биржу компаний-нерезидентов свидетельствует об интересе со стороны международных участников рынка к такому инструменту, как поставочные фьючерсы на российскую экспортную нефть», – отмечает биржа.